РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 фев. Порядка 60 спортсменов, половина из которых - дети с ограниченными возможностями здоровья, приняли участие во Всероссийской детской гонке «Лыжня здоровья» на призы шестикратного чемпиона Паралимпийских игр Сергея Шилова в Щелкове, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Очень приятно, что сегодня на стадионе УСК «Подмосковье» собрались не только спортсмены из Щелкова, но и ребята из других муниципалитетов. Лыжный спорт - это прежде всего здоровье», - сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Николай Павлов.

В соревнованиях участвуют дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет. В числе участников - юные спортсмены с инвалидностью. Дистанции в зависимости от возраста составляют от 300 до 1500 метров. Бег на лыжах проводится классическим ходом.

Гонка «Лыжня здоровья» проводится в 11 населенных пунктах России, забеги будут проходить до середины апреля.