РИАМО - 19 фев. На территории сырого кластера будет установлена лаборатория, которая будет контролировать качество сырья и готового продукта, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Мы уверенны, что он (сыр - ред.) будет качественным, тем более, что у нас в сырном кластере будет открыта своя лаборатория, которая будет стоять на страже поступления хорошего качественного сыропригодного молока. Естественно они будут проверят и готовый продукт. После всех проверок продукт получит знак качества», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что в настоящее время для кластера хватает энергетических мощностей, но с увеличением количества резидентов будут привлекать дополнительные мощности.

«С электричеством есть вопросы, тех мощностей хватает для того, чтобы открыть первых два резидента. С открытием следующих резидентов будем разговаривать с энергетиками и поэтапно решать этот вопрос для подключения дополнительных мощностей», - отметил Воскресенский.