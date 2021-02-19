РИАМО - 19 фев. Строительство сырного кластера в Подмосковье идет полным ходом, на территорию кластера уже завезено 60% оборудования, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

«Я вижу, что стройка идет, люди работают, глаза горят. Технологи уже завезли 60% оборудования сыроваренного и жду не дождутся, когда смогут сварить первую опытную партию сыра. Первая партия опытного сыра ожидается в декабре этого года. Мы ожидаем, что к концу 22 года сырный кластер заработает на полную мощь, сейчас у нас два резидента работают», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что основная сложность при запуске кластера - это поставка сырья для производства сыра.

«Мы рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тысяч тонн, а к 2022 году мы надеемся, что это будет 800 тысяч тонн и таким образом мы сможем удовлетворить сырьевые потребности сырого кластера», - добавил Сергей Воскресенский. ​