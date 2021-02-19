РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 фев. Возгорание произошло в нежилом здании в микрорайоне Северный подмосковной Балашихи, пожарным удалось его ликвидировать, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«18 февраля в 20:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, микрорайон Северный. В 22:20 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники и 32 человека.