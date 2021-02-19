РИАМО - 19 фев. За последние сутки в Московской области вылечили еще 598 Covid-пациентов, общее число вылеченных за пандемию достигло 170 018, сообщает региональный штаб, посвященный ситуации с коронавирусом.

За сутки в области выявили 687 случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе выявлено 208 209 случаев инфекции. Умерли 4393 пациента.

Медики напоминают жителям Подмосковья, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача на дом.

В регионе продолжается массовая вакцинация от инфекции. Сделать прививку от коронавируса можно легко и доступно в городских поликлиниках, а также мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

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Текстовая трансляция

19 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 687 больных. В Москве - 1972.

- В Подмосковье поставили еще более 80 тыс доз вакцины «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз препарата.

- Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.