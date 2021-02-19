РИАМО - 19 фев. Пожарные расчеты выехали на проверку в Большой театр после того, как получили сообщение о задымлении в здании, передает ТАСС.



«Поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место», — отметил источник агентства.



Государственный академический Большой театр России — один из крупнейших в РФ и один из самых значительных в мире театров оперы и балета. Комплекс зданий театра расположен в центре Москвы на Театральной площади.