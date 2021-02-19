РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. Кражи трех велосипедов раскрыли полицейские Королева, общая сумма материального ущерба составила 40 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по Королеву поступили заявления от двух местных жителей о кражах трех велосипедов из подъездов домов на проезде Макаренко и улице Горького. Общая сумма материального ущерба составила 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступлений установлен и задержан 38-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело», - сказала Еруновская.

Подозреваемый продал один из похищенных велосипедов, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Два других велосипеда изъяты и будут возвращены хозяйке.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.