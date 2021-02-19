РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 фев. На стадионе «Авангард» в пятницу прошло открытие зимнего фестиваля ГТО, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

С приветственным словом выступил директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.

«Дорогие участники фестиваля ГТО, рад вас приветствовать на стадионе «Авангард». <...> Сегодня нас очень много - людей, которые активно занимаются спортом, сдают ГТО. Чем больше мы будем заниматься, тем здоровее будет наша нация», - сказал Редькин.

Также на церемонии наградили победителей и призеров фестиваля ГТО прошлого года.