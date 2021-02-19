РИАМО - 19 фев. Сотрудники управления угрозыска ГУ МВД России по Московской области совместно с УФСБ России по Москве и Подмосковью задержали участников преступной группы, подозреваемых в совершении кражи авиакеросина из нефтепродуктопровода в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы главка МВД РФ по региону.

«По имеющейся информации, злоумышленники вблизи деревни Сухарево городского округа Мытищи совершили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод, откуда похитили около 300 тонн авиационного керосина на сумму более 11 миллионов рублей», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо мужчин, двое из которых ранее судимы.

Фигурантов дела заключили под стражу. Правоохранительные органы устанавливают другие эпизоды их противоправной деятельности.