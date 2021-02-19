РИАМО - 19 фев. «Умный» перекресток установили на пересечении улиц Флотской и Конаковского в столице, где наблюдались проблемы с передвижением транспорта и пешеходов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно»

«На пересечении Флотской и Конаковского проезда было несколько проблем: самозапирание перекрестка, долгое ожидание», — говорится в сообщении.

Теперь светофоры сами переключается в зависимости от обстановки на дороге. Автомобилисты сейчас проезжают данные участок быстрее и безопаснее.

Система «умный» перекресток устанавливается для создания приоритета проезда наземного городского транспорта, повышения комфорта и безопасности пешеходов и увеличения пропускной способности на перекрестках.

Ранее «умный» перекресток появился в Коммунарке. На пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский стан в асфальт вмонтировали датчики, взаимодействующие со светофорами.