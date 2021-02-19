РИАМО – 19 фев. В пятницу на открытии торгов выросли курсы иностранной валюты — доллара и евро, цена валюты выросла на 14-16 копеек, сообщает Газета.ru.



«По состоянию на 10:06 Москвы, курс доллара вырос на 14 копеек и составил 74,05 рубля. В то же время курс евро увеличился на 16 копеек, до 89,54 рубля», – говорится в сообщении.

Помимо рубля, который немного потерял к доллару и евро, упала и стоимость нефти Brent. Она уменьшилась на 0,8%, до 63,4 доллара за баррель.



Падение коснулось и цены на фьючерсы нефти WTI, она снизилась на 1,19%, до 59,8 доллара за баррель.



По прогнозам аналитиков, у национальной валюты есть потенциал укрепиться до 73 рублей за доллар уже в первой половине этого года.