РИАМО - 19 фев. Во время праздничных дней, посвященных Дню защитника Отечества, АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы по обеспечению надежного электроснабжения, круглосуточное дежурство организуют с 20 по 24 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В период с 20 по 24 февраля 2021 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала», – говорится в сообщении.

В настоящее время на территории обслуживания компании были проведены внеплановые проверки электросетей. Территории, которые прилегают к административным зданиям, технические и подсобные помещения, подвалы, чердаки, запасные выходы и лестничные клетки на наличие пожароопасных веществ – все они были дополнительно осмотрены работниками компании.

Проверке подверглась и исправность системы оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и первичных средств пожаротушения на объектах.

Чтобы обеспечить максимальную надежность электроснабжения в праздничные дни и период низких температур действует режим «технологической тишины», который подразумевает под собой запрет на плановые ремонты и переключения, за исключением работ, связанных с ликвидацией возможных технологических нарушений в сетях компании.

С целью предотвратить и оперативно устранить аварийные ситуации на круглосуточном дежурстве в компании находятся 63 бригады, к которым при вводе режима повышенной готовности и при возникновении ЧС дополнительно привлекаются 275 бригад.

На текущий момент в исправном и готовом к работе состоянии находится 1 398 единиц спецтехники, в том числе 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью свыше 14 мегаватт.