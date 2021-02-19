РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Малаховский парк культуры и отдыха 21 февраля приглашает на интерактивную программу «Зимние забавы», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Организаторы предложат юным люберчанам принять участие в конкурсах и поиграть в подвижные командные игры на свежем воздухе. Начало мероприятия в 12:00», - говорится в сообщении.

Жителей ждут на детской площадке по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1.