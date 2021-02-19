РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Члены Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» провели заседание, они заслушали отчет о работе миграционных подразделений и профилактике правонарушений в этой сфере, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» состоялось заседание Общественного совета. В мероприятии принял участие заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД подполковник полиции Виталий Чепрасов.

«Вначале мероприятия Виталий Чепрасов довел до сведения присутствующих отчет о результатах работы подразделений за 2020 год, привел статистические сведения о фактах нарушения миграционного законодательства и основных мерах профилактики правонарушений в данной сфере», - говорится в сообщении..

Участники заседания рассмотрели вопросы деятельности миграционных пунктов в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, особенности организации процесса предоставления государственных услуг в период действия ограничительных мер.

На заседании общественники подвели итоги работы совета за прошедший период и запланировали мероприятия на первый квартал 2021 года.