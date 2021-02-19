РИАМО - 19 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал документ о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» прославленному хоккеисту, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову.

Постановление губернатора опубликовано на сайте подмосковного правительства.

«Постановляю присвоить почетное звание «Почетный гражданин Московской области» Фетисову Вячеславу Александровичу — депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первому заместителю председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи», — говорится в документе.

Депутаты Мособлдумы одобрили присвоение Фетисову звания «Почетный гражданин Московской области» на заседании 11 февраля.

Звание «Почетный гражданин Московской области» — высшая награда Подмосковья. Почетное звание присваивается за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии региона, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, а также за деятельность, способствующую процветанию Московской области.

Лицу, которому присвоено звание почетного гражданина Московской области, вручают знак, его миниатюрную копию, удостоверение и грамоту.