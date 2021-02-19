РИАМО - 19 фев. В перечень на предоставление гражданам под индивидуальное жилищное строительство будет внесены шесть земельных участков в новой Москве, находящихся в поселках Кокошкино, Роговское и в поселении Новофедоровское, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На участке площадью 0,2 гектара в поселке Кокошкино возможно размещения объекта ИЖС суммарной поэтажной площадью 781 квадратный метр.

«На участке в НАО площадью 0,12 по адресу: поселок Роговское, деревня Ильино, владение 5В, может быть построен объект ИЖС суммарной поэтажной площадью 467 квадратных метров», – сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова.

Объекты общей поэтажной площадью от 392 до 758 квадратных метров возведут и в поселение Новофедоровское, деревня Кузнецово, улица Березовая, земельный участок 64, 24 и 71. А также по адресу: улица Сосновая, земельный участок 2, площадью от 0,1 до 0,19 гектара.

В настоящее время все участки являются свободными.