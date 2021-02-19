РИАМО - 19 фев. На северо-востоке столицы построили многофункциональный комплекс «Парк Хуамин» с гостиницей и офисами, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Деловой центр переменной этажности общей площадью около 100 тысяч квадратных метров расположен на улице Вильгельма Пика, владение 14», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в его составе возведены 22-этажное здание 5-звездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, 4-этажный корпус общественного назначения и 21-этажное офисное здание.

На двух подземных уровнях разместятся 642 автомобиля. Традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры будет располагаться рядом с комплексом.

В настоящее время построенный объект уже получил заключение о соответствии требованиям проектной документации.