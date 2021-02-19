РИАМО - 19 фев. Подмосковные добровольцы вручили медикам 29 тысяч сертификатов на мороженое и молочную продукцию в разных округах региона за три недели, сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Акция компании «Чистая линия» стартовала 28 января в поддержку врачей, работающих в «красной» зоне коронавирусных больниц.

«Волонтеры благодарили специалистов за заботу о здоровье жителей в поликлиниках и больницах, в госпиталях и роддомах, на станциях скорой помощи и в хосписе, в территориальном центре медицинских катастроф и амбулаториях», — отмечается в материале.

Сертификат способен поднять настроение тем, кто не первый месяц работает на передовой с коронавирусом. На сайте компании можно заказать мороженое и свежую молочную продукцию на 2 тысячи рублей, а фирменные фургоны доставят продукцию в любое место Подмосковья. Кроме того, заказ продуктов на дом высвободит время врачам и медсестрам на общение с родными или отдых.

Участников акции поблагодарила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Спасибо вам, волонтеры Подмосковья, за участие в этой большой и важной акции. Ваши искренние слова и восхищение позволяют медикам лишний раз почувствовать свою ценность для Подмосковья и ценность слаженной командной работы», — сказала Швелидзе.

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19 ФЕВРАЛЯ

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