РИАМО - 19 фев. За минувшие сутки в Москве выявили 1972 случая заражения Covid-19, всего с начала пандемии в мегаполисе выявили 964 609 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.

В столице проводится вакцинация от коронавируса. Прививки уже сделали более 555 тысяч человек. Те, кто переболел Covid-19, могут стать донорами плазмы крови. С апреля прошлого года донорами стали свыше 13 тысяч жителей Москвы.

В России за сутки выявлено 13 433 новых случая коронавируса. Умерло 470 человек, полностью выздоровели 18 637 пациентов.

Всего в РФ за пандемию зафиксировали 4 139 031 случай Covid-19. Зарегистрировано 82 396 летальных исходов, болезнь победили 3 679 949 человек.

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Текстовая трансляция

19 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 687 больных. В Москве - 1972.

- В Подмосковье поставили еще более 80 тыс доз вакцины «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз препарата.

- Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.