РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. В 2020 году 664 иностранных гражданина выдворили за пределы РФ в городском округе Мытищи, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Мытищинское» Сергей Танянский.

В Мытищах прошло заседание окружного совета депутатов. В рамках мероприятия подвели итоги работы МВД за 2020 год.

«Всего в отчетный период сотрудниками служб структурных подразделений пресечено 82 272 административных правонарушения. В специальном преемнике содержалось 529 лиц. Пресечено 8 645 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. За пределы Российской Федерации выдворено 664 иностранных гражданина», - сказал Танянский.

Он добавил, что закрыт въезд на территорию 2 554 иностранным гражданам. Снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на 9,5%.

«Всего за 2020 год в Мытищах возбуждено 130 уголовных дел в сфере миграционного законодательства. Наложено штрафов на сумму 58 миллионов рублей, взыскано 34 миллиона», - отметил Танянский.