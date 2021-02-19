РИАМО - 19 фев. Оптимизация движения грузового транспорта в столице позволит уменьшить загрязнение воздуха вредными веществами, сообщила РИАМО в пятницу главный эксперт по природоохранным технологиям ГПБУ «Мосэкомониторинг» Ольга Костенкова.

«Оптимизация грузового движения в городе непосредственно влияет на снижение загрязнения воздуха оксидами азота и мелкими взвешенными частицами», - рассказала Костенкова.

По ее словам, доля выбросов грузового транспорта составляет 16% от общего объема выбросов автотранспорта, а по взвешенным веществам достигает 60%.

Выбросы одного дизельного грузового автомобиля класса «Евро-0» в 1,2-4 раза выше, чем у «Евро-2» и в 3,9-6,5 раз выше, чем у «Евро-3».

«С момента начала новой транспортной политики и ограничительных мер данные экологического мониторинга демонстрируют эффективность принимаемых мер и постепенное снижение загрязнения», - отметила Костенкова.

Она добавила, что с 2011 года концентрации основных загрязняющих веществ вблизи городских автотрасс снизились до трех раз. В частности, концентрация оксида азота уменьшилась в 3,4 раза, диоксида серы - в 2,5 раза, а диоксида азота - в 1,3 раза.

Кроме того, концентрация взвешенных веществ РМ10 снизилась в 1,5 раза с 2015 года. По оценке Всемирной организации здравоохранения, РМ10, РМ2,5 - приоритетные загрязняющие вещества по влиянию на здоровье населения.

На 20-21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Это позволит сократить транзитные поездки, а также освободит МКАД и другие важные магистрали в столице.