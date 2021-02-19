РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. В городском округе Мытищи построят жилой дом на 636 квартир, сообщается на сайте администрации горокруга.

За прошедшую рабочую неделю министерство жилищной политики Московской области ввело в эксплуатацию 24 новых объекта и выдало 19 разрешений на строительство, в том числе жилому дому на 636 квартир в Мытищах.

«Разрешение на строительство получил дом на 636 квартир в микрорайоне №36, 36а, 37 в Мытищах», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Всего в регионе за прошедшую неделю ввели в эксплуатацию 20 нежилых объектов, четыре жилых дома на 1385 квартир.