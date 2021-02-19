РИАМО - 19 фев. В Подмосковье за прошлый год произвели порядка 140 миллионов штук яиц, также валовое производство перепелиных яиц составило более 30 миллионов штук, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В области производство яиц осуществляется в шести сельскохозяйственных предприятиях. За прошлый год ими произведено 86,5 миллиона штук яиц, что составляет 107,4% к 2019 году. А во всех категориях хозяйств Подмосковья всего произведено 137,7 миллиона штук яиц, это 104,6% к 2019 году», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Среди самых крупных птицеводческих предприятий региона, производящих яйца, — «Шепиловская птицефабрика» Серпуховского округа, Наро-Фоминская птицефабрика «Элинар-Бройлер», «Майские просторы» из Сергиево-Посадского городского округа, «Кобб-Раша» из Богородского округа, Сергиево-Посадские предприятия «Генофонд» и «Смена».

За год произвели также свыше 30 миллионов перепелиных яиц. В Подмосковье содержанием перепелов и получением от них яйца и мяса занимаются два крупных сельскохозяйственных предприятия, 10 фермерских и 42 личных подсобных хозяйства.