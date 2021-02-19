РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Регоператор по обращению с ТКО ООО «МСК-НТ» перешел на круглосуточный режим работы в Подольске, сообщается в группе «ООО-МСК-НТ Чеховский-Филиал» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с сильными снегопадами региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «МСК-НТ» перешел на круглосуточный режим работы. С 16 февраля к работе в ночное время дополнительно привлекли девять единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

Еще с 12 февраля логистическая служба уплотнила график работы спецтехники на два-три часа, но из-за сложности подъезда спецтехники к местам накопления отходов, в частности, из-за сугробов и неправильно припаркованного автотранспорта, спецтехника не всегда может произвести сбор ТКО своевременно. В результате для вывоза отходов с площадок мусоровозы вынуждены возвращаться на контейнерную площадку в дополнительное время, что приводит к краткосрочным сбоям в графике вывоза.

С 26 декабря 2020 года вывоз отходов из Чеховского кластера осуществляется на удаленные комплексы по переработки отходов (КПО) в округах Кашира и Зарайск. В связи с сильными снегопадами из-за пробок на дорогах для обеспечения безопасности дорожного движения спецтехника вынуждена уменьшать скорость транспортировки ТКО. Это дополнительно увеличивает время перевозки отходов на КПО.

Часто помехой для проезда и работы спецтехники во дворах многоквартирных домов являются неправильно припаркованные автомобили. ООО «МСК-НТ» настоятельно рекомендует жителям города оставлять свои автомобили только на специально отведенных парковочных местах и не перегораживать подъезд к контейнерным площадкам, чтобы не нарушать график вывоза коммунальных отходов.