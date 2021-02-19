РИАМО - 19 фев. РЖД предоставят в аренду земельные участки в центре столицы для развития железнодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) одобрила предоставление ОАО РЖД земельных участков на улице Казакова и улице Золоторожский Вал.

«Участки будут переданы ОАО «РЖД» для реализации проекта «Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская — Москва — Товарная — Курская — Карачарово со строительством дополнительных главных путей» и размещения объектов железнодорожной инфраструктуры», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадь территории, предоставляемой железнодорожникам в аренду на 6 лет, составит 0,38 гектара.