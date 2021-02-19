РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске сотрудники Росгвардии в течение двух часов предотвратили две кражи дорогого алкоголя из супермаркета, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Одного из посетителей сотрудники Росгвардии задержали за попытку кражи элитного алкоголя. Злоумышленником оказался ранее не судимый 34-летний гражданин Кабардино-Балкарской Республики. После приезда росгвардейцев и просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что за три дня до этого тот же мужчина уже пронес несколько бутылок алкогольной продукции мимо касс. Сотрудники магазина этого не заметили. Сумма ущерба по предварительным данным составила свыше 11 тысяч рублей.

«За прошедшие сутки (18 февраля - ред.) сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны задержали двоих граждан, подозреваемых в кражах в супермаркете в микрорайоне Климовск. В обоих случаях росгвардейцы выезжали по сигналу «тревожной кнопки», установленной в магазине», - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов, росгвардейцы задержали другого посетителя. 28-летний москвич пытался незаметно под верхней одеждой пронести бутылку элитного шампанского стоимостью более 12 тысяч рублей. Однако на выходе его также задержали сотрудники Росгвардии. Оказалось, что гражданин ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Для дальнейших разбирательств задержанных доставили в отдел полиции. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Общая сумма причиненного ущерба устанавливается.