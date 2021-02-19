РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Концерт супругов Антона и Виктории Макарских, запланированный на 20 февраля в подмосковном Красногорске, отменили, сообщается на официальном сайте концертного зала «Крокус Сити Холл».

«Уважаемые зрители! Концерт, запланированный на 22 апреля 2020 года, далее перенесенный на 20 февраля 2021 года, отменяется», - говорится в сообщении.

С порядком и условиями возврата билетов можно ознакомиться на сайте концертного зала.