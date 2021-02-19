РИАМО - 19 фев. В Подмосковье свыше 231,5 тысяч жителей 65 лет и старше каждый месяц получают социальную доплату в размере 1 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье неработающим одиноко проживающим пенсионерам, которые достигли возраста 65 лет и старше, предоставляется ежемесячная выплата в 1 тысячу рублей. Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Если данная выплата не была назначена автоматически, необходимо обратиться по предварительной записи в управление социальной защиты населения по месту жительства.

В 2021 году минимальный размер пенсии неработающего пенсионера в Подмосковье составляет 10 648 рублей. Подать заявление на предоставление региональной соцдоплаты к пенсии можно онлайн на портале.