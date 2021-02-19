РИАМО - 19 фев. Свыше 1,5 тысяч жителей Подмосковья присоединились к всероссийской акции «100 баллов для Победы», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье стартовала всероссийская акция «100 баллов для Победы». Открылось мероприятие в городском округе Красногорск на базе Красногорского колледжа. В акции в очно-заочном формате приняли участие свыше 1,5 тысяч человек: выпускники, педагоги и родители», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что акция организована по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Такая акция – прекрасная подготовка к выпускным экзаменам. В Подмосковье она проходит уже в седьмой раз и традиционно пользуется популярностью. В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, и высокобалльники прошлых лет делятся своим опытом успешной подготовки к экзаменам. Такой позитивный пример очень ценен для выпускников этого года. Важно, чтобы ребята перестали бояться экзаменов, поняли, что сдать его на высокий балл – реально», – добавила Каклюгина.

В акции также приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов, призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев, российский фермер-сыровар Олег Сирота и российский актер театра и кино Михаил Евланов.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева все учителя, подготовившие стобалльников, а также выпускники-мультистобалльники получают материальное поощрение в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году по итогам экзаменационной кампании были поощрены 524 учителя и 52 выпускника.