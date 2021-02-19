РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства поликлиники для взрослых и детей на 600 посещений в смену в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Застройщиком выступает ООО СЗ «Самолет Девелопмент», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь здания составит почти 6 тысяч квадратных метров. В поликлинике предусмотрены два отдельных входа в детское и взрослое отделение. Внутри будут оборудованы отдельные рентгенодиагностические отделения и консультационно-врачебные отделения.

«На данный момент на объекте выполнены земляные работы, ведутся работы по подготовке под фундаментную плиту. На площадке задействовано восемь человек и три единицы техники», - добавил Артур Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения работ – декабрь 2021 года.