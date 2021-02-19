РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила бронзового призера Дельфийских игр из поселка Нахабино Адрине Мартиросян.

«Адрине Мартиросян из Нахабино – бронзовый призер Дельфийских игр – 2020. <…> Наши юные дарования – всегда в числе лучших в регионе, стране и мире. Гордимся! Так держать», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Глава муниципалитета добавила, что Мартиросян - воспитанница КЦ «Купина». Девушка добилась успеха в номинации «Сольные народные инструменты».

«Долгожданные награды подмосковным ребятам вручили первый зампред областного правительства Ольга Забралова и министр культуры Московской области Елена Харламова», - пояснила Хаймурзина.