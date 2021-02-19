РИАМО - 19 фев. В честь Дня защитника Отечества столичные парки подготовили специальную праздничную программу, мероприятия запланированы как в онлайн, так и в офлайн-форматах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отпраздновать 23 февраля можно, посетив парки или присоединившись к их программе дома. Хотим отметить, что особое внимание мы уделяем безопасности наших посетителей. Поэтому количество участников всех офлайн-мероприятий ограничено, на них необходима предварительная регистрация. Кроме того, гости должны иметь при себе средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Парк «Сокольники» проведет для любителей активного отдыха соревнования по мини-биатлону. Мероприятие будет проходить с 21 по 23 февраля. В гонке будут принимать участие две команды, состоящие из четырех человек. Каждая гонка будет длиться по 40 минут.

В Воронцовском, Таганском парках и парке «Красная Пресня» устроят соревнования по лазертагу. Команды будут формироваться на месте. Участникам выдадут все необходимое для игры снаряжение. Перед началом соревнований участникам проведут подробный инструктаж. Каждое сражение будет длиться 30–40 минут.

Бабушкинский парк в праздничный день устроит урок рисования для детей. Урок проведет профессиональный художник. Все, что нужно подготовить родителям для урока - белый лист бумаги, кисть и акварельные краски. Занятие пройдет 23 февраля в 12:00 на страницах зоны отдыха в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук».

В соцсетях Таганского парка в 12:00 проведут мастер-класс, на котором расскажут, как сделать праздничную открытку. Для этого понадобятся чертежная бумага формата А4, цветная бумага (красного, белого и синего цветов), атласная лента шириной два сантиметра, клей, ножницы, фигурный дырокол «Веточка». Видео занятия выложат на страницах парка в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.​

Брутальный отдых: оригинальные идеи, как провести 23 февраля>>