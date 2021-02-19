РИАМО - 19 фев. Компанию «ВеллКом-Групп» включили в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта на разработку проекта капитального ремонта здания в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

На действия фирмы в ведомство пожаловалось муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Коломенского городского округа».

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с ООО контракт на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерных изысканий на проведение капитального ремонта здания по адресу: Московская область, город Коломна, улица Ленина, дом 58. В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный законом срок.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ВеллКом-Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.