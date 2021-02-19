РИАМО - 19 фев. Еще свыше 80 тысяч доз препарата «Спутник V», созданного для вакцинации от коронавируса, поступило в Подмосковье, в регионе проводится прививочная кампания против коронавируса, сделать прививку могут те, кто старше 18 лет и не имеет противопоказаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«К нам продолжает поступать вакцина «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что от Covid-19 в Московской области уже привились около 220 тысяч человек. При этом с каждый днем число желающих привиться растет.

Записаться на прививку в Московской области можно с помощью портала «Госуслуг», а также по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Для этого понадобится только паспорт и полис ОМС. Вакцинация проводится на бесплатной основе.

Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте.

«Спутник V», зарегистрированная как «Гам-КОВИД-Вак», это комбинированная векторная вакцина против коронавирусной инфекции. Разработана российским НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирована 11 августа 2020 года.

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19 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 687 больных. В Москве - 1972.

- В Подмосковье поставили еще более 80 тыс доз вакцины «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз препарата.

- Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.