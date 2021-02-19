РИАМО - 19 фев. Производство птицы в Московской области за январь увеличилось на 2,3%, оно составило более 21 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Валовое производство птицы на убой в живом весе за первый месяц текущего года составило 21,1 тысячи тонн. Сельхозпредприятия прибавили 0,48 тысячи тонн к уровню 2020 года, рост производства увеличился на 2,3%», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.

В Подмосковье производством мяса птицы и его переработкой занимаются пять крупных сельхозпредприятий — «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» Наро-Фоминского городского округа, «Петелинская птицефабрика» из Одинцова, «Куриное царство» из Раменского, истринская «Птицефабрика Ново-Петровская» и «Егорьевская птицефабрика».

Объем производства птицы в живом весе на убой по итогам 2020 года вырос в Подмосковье на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 219,9 тысячи тонн мяса.