РИАМО - 19 фев. Московское областное УФАС России выявило нарушение порядка проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству набережной реки Клязьмы в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

В ведомстве рассмотрели жалобу ООО «Стройпроект» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального автономного учреждения «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области» и администрации Богородского округа. Заказчики объявили электронные торги на выполнение первого этапа работ по благоустройству набережной.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал ООО в допуске к участию в электронном аукционе», — отмечается в материале.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий заказчиков и признало жалобу обоснованной.

Также Объединенной дирекции парков Богородского городского округа и администрации муниципалитета выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.