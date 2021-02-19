РИАМО - 19 фев. Столичные больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другого современного оборудования в период до 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва продолжит активные закупки высокотехнологичного оборудования для медучреждений города и будет укомплектовывать крупнейшие многопрофильные стационары. Также все городские поликлиники будут оснащены по единому стандарту.

«В головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани», — написал Собянин в своем блоге.

Кроме того, в филиалах поликлиник будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и другое диагностическое оборудование. Всю аналоговую технику заменят на «цифру», а результаты исследований будут вносится в электронную медкарту в автоматическом режиме.

Расшифровка снимков и подготовка описаний благодаря масштабной цифровизации будет проходить за считанные минуты при помощи технологий компьютерного зрения.

Оборудование, аппараты УЗИ и эндоскопическая техника закупается по контрактам жизненного цикла. Это означает, что производители не только поставят ее, но и будут сами обслуживать длительный период времени.