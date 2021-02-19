РИАМО - 19 фев. Столица одобрила передачу в аренду АО «ОЭК» земельного участка в Новомосковском административном округе под строительство электроподстанции «Саларьево», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении АО «Объединенная энергетическая компания» земельного участка с адресным ориентиром: поселения Московский, Филимонковское и Сосенское.

«Принято решение предоставить АО «ОЭК» в аренду земельный участок площадью 2 гектара сроком на 6 лет для строительства подстанции «Саларьево» для повышения качества ресурсоснабжения потребителей ТиНАО», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На земельном участке разрешено размещение объектов коммунального назначения с предельной площадью порядка 22 квадратных метров.