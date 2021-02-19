РИАМО - 19 фев. Пандемия Covid-19 в Москве идет на спад, система столичного здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», — написал Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, полное переоснащение городских больниц и поликлиник провели еще в 2011-2013 годах. Тогда заменили множество аппаратов, включая томографы и ангиографы.

В пандемию именно томографы помогли спасти тысячи жизней. Аппараты обеспечили раннюю диагностику Covid-пневмонии и своевременное лечение пациентов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что четыре недели подряд в городе отмечается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах.

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Текстовая трансляция

19 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 687 больных. В Москве - 1972.

- В Подмосковье поставили еще более 80 тыс доз вакцины «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз препарата.

- Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.