РИАМО - 19 фев. Несколько человек пострадали в результате столкновения двух машин такси в столичном районе Чертаново Северное, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Сумском проезде в районе дома 6, корпус 1 столкнулись два автомобиля такси в единственной полосе движения в сторону Варшавского шоссе и частично в полосе встречного направления. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Движение в сторону Варшавского шоссе в настоящий момент затруднено.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате этого ДТП нет. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.