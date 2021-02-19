РИАМО - 19 фев. Министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Шойгу присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».

В Национальном центре управления обороной губернатор региона Андрей Воробьев вручил министру обороны РФ Сергею Шойгу удостоверение и грамоту о присвоении высшей награды Подмосковья, а также знак «Почетный гражданин Московской области».

Звание «Почетный гражданин Московской области» присваивается за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии региона, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, за деятельность, способствующую процветанию Московской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Имена почетных граждан заносятся в книгу почетных граждан Московской области, информация о них наносится на доску почета лиц, удостоенных этого звания.

Специалисты Минобороны России продолжают оказывать помощь жителям Московской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В построенных военными строителями многофункциональных медицинских центрах в городах Одинцово и Подольск, а также в других ведомственных лечебных учреждениях проходят лечение как военнослужащие, так и гражданские пациенты из Подмосковья.

На прошлой неделе завершил свою работу временный мобильный госпиталь, развернутый силами Минобороны России на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке «Патриот» для оказания медицинской помощи жителям Московской области, где в условиях стационара получили медицинскую помощь 6657 гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией.