РИАМО - 19 фев. Расходы россиян на товары повседневного спроса в январе 2021 года оказались на 12% больше, чем годом ранее, из-за этого вырос индекс потребительской активности, пишет в пятницу газета «Известия».

Аналитики исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, что расходы граждан равномерно увеличились во всех доходных группах и федеральных округах.

«Среди населенных пунктов драйверами роста (19,1%) стали города с населением 100-500 тысяч человек. А в городах-миллионниках увеличение расходов составило 7,2%», — отмечается в материале.

Основной причиной роста расходов в январе эксперты считают закрытие границ в связи с пандемией коронавируса. В праздничные каникулы люди были вынуждены остаться на родине и тратили деньги на развлечения в своих городах или путешествия по России.

Кроме того, зима в этом году выдалась весьма холодной, поэтому россияне активно покупали теплые вещи и бытовые обогревательные приборы. ​