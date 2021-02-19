РИАМО - 19 фев. Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджет столицы от предприятий обрабатывающей промышленности за 2020 год увеличилась до 6,7 процента, всего предприятия перечислили в столичный бюджет около 185,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Данная отрасль — один из драйверов городского развития. Производственный сектор формирует устойчивый спрос на инновации и высококвалифицированный персонал, финансовые, логистические и маркетинговые услуги», — подчеркнула министр правительства Москвы, глава департамента финансов Елена Зяббарова.

Она добавила, что промышленные предприятия влияют на потребительские рынки, а также инвестируют в человеческий капитал и повышение качества городской среды.

По итогам прошлого года обрабатывающая промышленность стала лидером по темпам роста отчислений по налогу на прибыль. В бюджет Москвы поступило 78,9 миллиарда рублей, что на 19,2 процента больше, чем в 2019 году.

При этом поступления по налогу на прибыль от организаций фармацевтической и медицинской промышленности, машиностроения увеличились в 1,5 раза. Кроме того, в 1,3 раза выросли платежи от предприятий легкой промышленности и металлургии.