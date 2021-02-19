РИАМО - 19 фев. Подмосковные полицейские задержали неоднократно судимого 46-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж из частных домов в Павловском Посаде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник в период с июля по декабрь 2020 года с помощью гвоздодера повреждал замки входных дверей, проникал в гаражные помещения и строящиеся дома, откуда похищал электроинструменты, садовую технику и велосипеды», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Всего зафиксировано девять краж, совершенных на территории Павловского Посада. Преступный доход злоумышленника превысил 250 тысяч рублей.

Мужчину задержали по месту жительства, при обыске квартиры оперативники изъяли часть похищенного имущества.

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела о краже. Фигуранта заключили под стражу.