РИАМО - 19 фев. С 2021 по 2023 год за счет столичного бюджета в Подмосковье построят 16 подъездных дорог к СНТ общей протяженностью более 46 километров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Комфортные дороги появятся в Коломне, Домодедове, Чехове, Озерах, Солнечногорске, Ступине, а также в Можайском, Наро-Фоминском и Талдомском округах. Ориентировочно там находятся дачные участки 45 тысяч человек.

«За последние 20 лет на территории Московской области государственным казенным учреждением столицы «Развитие Московского региона» было построено 40 подъездных дорог к 200 СНТ общей протяженностью более 110 километров. Это позволило улучшить транспортную инфраструктуру для более чем 120 тысяч москвичей», ― сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Так, до конца 2021 года в Ступине появятся две асфальтированные дороги. Протяженность одной из них составит 3,3 километра. Дорога соединит деревню Васьково с союзом садоводческого некоммерческого товарищества «Волково». Ширина проезжей части составит 6 метров, это позволит обеспечить комфортный подъезд к 17 СНТ.

Вторая дорога будет проходить от деревни Чирково до села Михайловское мимо 45 СНТ, входящих в состав ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «Полушкинская поляна». Земельные участки здесь имеют более 12,5 тысяч москвичей.

На обеих дорогах в целях безопасности пешеходов будут поставлены барьерные ограждения. Кроме того, будут установлены автобусные остановки с электроосвещением.

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