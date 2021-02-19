РИАМО - 19 фев. В столице до конца 2021 года реконструируют три железнодорожные станции Киевского направления МЖД, они станут современными пригородными вокзалами и войдут в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Масштабные работы по модернизации проведут на станциях Кокошкино, Толстопальцево и Внуково.

«Вместо обычных железнодорожных остановок появятся современные вокзалы, которые создадут основу транспортного каркаса Новомосковского административного округа», — отметил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На всех трех станциях уже начались строительные работы. Там возведут новые платформы, а также сделают современные надземные или подземные вестибюли с турникетами. Кроме того, все три станции будут оборудованы электронными табло.

Для пассажиров также предусмотрят безопасные пешеходные переходы через железнодорожные пути и защитные навесы, под которыми можно будет укрыться от непогоды. Их установят над платформами. Для маломобильных граждан создадут доступную среду.

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