РИАМО - 19 фев. На Волоколамском шоссе в столице завершаются отделочные работы в трех подземных пешеходных переходах, их открытие запланировано в текущем году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас специалисты монтируют лифты и устанавливают камеры видеонаблюдения. Вскоре строители приступят к пусконаладочным работам — настроят и протестируют электрооборудование. После завершения реконструкции и строительства горожане смогут пользоваться современными и удобными пешеходными переходами», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Два пешеходных перехода, расположенных возле домов №№112 и 116 на Волоколамском шоссе, полностью реконструируют - там удлинят и расширят подземные тоннели. Эти работы связаны с расширением самого шоссе.

После реконструкции в переходах появятся лифты, которые будут помогать маломобильным гражданам спускаться в переход и выходить на улицу. Мамы с колясками смогут воспользоваться специальными спусками на лестницах.

Кроме того, неподалеку от дома №128 строят еще один подземный переход.

Пока работы по отделке не будут завершены, пешеходы могут пересечь Волоколамское шоссе по двум регулируемым зебрам. Также над магистралью установлен временный надземный переход.