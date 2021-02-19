РИАМО - 19 фев. На Волоколамском шоссе в столице завершаются отделочные работы в трех подземных пешеходных переходах, их открытие запланировано в текущем году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Сейчас специалисты монтируют лифты и устанавливают камеры видеонаблюдения. Вскоре строители приступят к пусконаладочным работам — настроят и протестируют электрооборудование. После завершения реконструкции и строительства горожане смогут пользоваться современными и удобными пешеходными переходами», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Два пешеходных перехода, расположенных возле домов №№112 и 116 на Волоколамском шоссе, полностью реконструируют - там удлинят и расширят подземные тоннели. Эти работы связаны с расширением самого шоссе.
После реконструкции в переходах появятся лифты, которые будут помогать маломобильным гражданам спускаться в переход и выходить на улицу. Мамы с колясками смогут воспользоваться специальными спусками на лестницах.
Кроме того, неподалеку от дома №128 строят еще один подземный переход.
Пока работы по отделке не будут завершены, пешеходы могут пересечь Волоколамское шоссе по двум регулируемым зебрам. Также над магистралью установлен временный надземный переход.
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