РИАМО - 19 фев. Дорожная ситуация на территории столицы ухудшится до 8 баллов из 10 возможных к вечеру пятницы, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Сейчас пробки в городе составляют 3 балла. Общая длина заторов — 67 километров. Движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов и Киевском шоссе», — говорится в сообщении.

Нормальный трафик зафиксирован на Ленинградском проспекте и Звенигородском шоссе. В целом движение в городе свободное, однако есть затруднения на внутренней стороне ТТК на юге. Сразу за Автозаводским мостом в районе развязки с Варшавским шоссе перед выездом правый ряд занимает неисправный грузовик.

Кроме этого, есть сложности на Боровском шоссе перед Говоровом. Там образовался затор из-за столкновения грузовика и такси, занят средний ряд.

В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха составит от минус 19 до минус 14 градусов, осадков при этом не прогнозируется.