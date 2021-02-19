РИАМО - 19 фев. С февраля прошлого года число самозанятых граждан в столице выросло в 2,4 раза, теперь их насчитывается более 504 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несмотря на то, что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тысяч человек, что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года. В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 миллионов рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019-го», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что по сравнению с прошлым годом доход самозанятых вырос. Так, средний размер чека за год увеличился на 34% и составил 1943 рубля.

Кроме того, с лета прошлого года самозанятые получили возможность участвовать в госзакупках на портале поставщиков. Портал представляет собой каталог уникальных товаров и услуг, с его помощью ежедневно заключается более 1 тысячи контрактов.

Самозанятые наравне с другими представителями бизнеса могут проводить сделки и принимать участие в торгах. При этом льготы для них сохраняются. Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность по сниженной ставке и могут выступать исполнителями госзаказов.

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