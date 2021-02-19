РИАМО - 19 фев. За прошедшую ночь в Москве и Московской области температура воздуха составила минус 16,9 градуса, осадков не зафиксировали, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«За прошедшую ночь в Московском регионе температура воздуха составила минус 16,9 градуса, осадков не было. По последним данным, высота снежного покрова составляет 57 сантиметров», — сказал Синенков.

В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха составит от минус 19 до минус 14 градусов, осадков не прогнозируется. Атмосферное давление в середине дня будет на уровне 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о резких перепадах температуры на предстоящих выходных. В отдельные дни снег может быть довольно сильным.